Binlerce Kişinin Beklediği Öğrenci Affında Yeni Dönem: Şartlar Neler, Kimler Yararlanabilecek?

Son yıllarda çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen ya da kaydını yenilemeyen öğrencilerin okula geri dönmesini sağlayacak ve kamuoyunda 'öğrenci affı' olarak bilinen Yükseköğretim Kanunu teklifinin şartları yavaş yavaş belirleniyor.

1 TEMMUZ 2022 SINIRI

Sabah'ın haberine göre, AK Parti'nin uzun zamandır üzerinde durduğu düzenlemeye göre öğrenci affı 1 Temmuz 2022 sonrasında öğrenimini yarıda bırakanları kapsayacak. En son 2022 yılında çıkarılan af ile 4 milyondan fazla öğrenciye üniversiteye dönme hakkı verilmişti. Yeni düzenlemeden de binlerce öğrencinin yararlanması bekleniyor.

‘EN AZ YARISINI TAMAMLAMIŞ OLMA’ ŞARTI ARANACAK

Aftan yararlanmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencilerinin, kayıtlı oldukları programın toplam eğitim süresinin en az yarısını tamamlamış olmasına bakılacak. Örneğin 4 yıllık bir lisans programında okuyan öğrencinin en az 2 yıl (4 dönem) kayıt yaptırmış olması şartı aranacak.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ DE KAPSAYABİLİR

Çalışma yalnızca lisans ve ön lisansla sınırlı tutulmayabilir. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik alternatif modeller de masada. Tez döneminde eğitimini bırakan, tezi reddedilen ya da programdan ayrılan lisansüstü öğrencilerin de affa dahil edilmesi için teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Taslakta ayrıca, öğretim üyelerinin hâlihazırda 67 olan yaş haddinin 72'ye çıkarılması üzerinde de duruluyor.

DİSİPLİN CEZALARI ARTIYOR

Terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyette bulunan, üniversitelerde şiddet veya nefret amaçlı bildiri, afiş ve pankart asan ve dağıtanlara yönelik disiplin cezaları da artırılacak. Bu öğrencilere bir yarıyıl uzaklaştırma verilmesi öngörülüyor.

CEZAİ YAPTIRIM GELİYOR

Başkası adına tez ve makale yazanlar ile bu şekilde üretilen materyalleri kullananlar hakkında cezai yaptırım düşünülüyor. Bu kişilerin unvanlarının geri alınması ve meslekten çıkarılmaları da gündemde yer alan değişikliklerden biri oldu.

Düzenleme hem eğitim hakkını genişletmeyi hem de yükseköğretimde biriken dosyaları temizleyerek sistemi daha işlevsel hâle getirmeyi amaçlıyor. Teklifin nihai şekli, yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşecek. Kanun teklifinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

Kaynak: Sabah