Kontrolden Çıkan Kamyonet Dehşet Saçtı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun sürücüsü korku dolu anlar yaşattı. Feci kazada sürücü yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet direğe ve bariyerlere çarptı; sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 14.00 sıralarında İnegöl Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Sürücü Diya Duba A.(21) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Direği deviren kamyonet, bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA