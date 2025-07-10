Kocaeli'de Yasaklı Sahilde Can Pazarı! Bir Genç Kayboldu

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, yasaklı sahilde yaşanan yeni bir boğulma vakasıyla sarsıldı. Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkiinde denize giren üç gençten biri dev dalgalar arasında kayboldu.

19 yaşındaki M.E.P., 23 yaşındaki Ö.A. ve 21 yaşındaki E.P., Kandıra Kaymakamlığı tarafından denize girilmesi yasaklanan Tuzağzı sahilinden öğle saatlerinde denize girdi. Ancak bir süre sonra üç genç, güçlü dalgaların etkisiyle açığa sürüklendi. Durumu fark eden çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

BİRİ KAYIP

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye, sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik ve KOSKEM (Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi) ekipleri, yoğun çabayla M.E.P. ve Ö.A.'yı sudan çıkardı. Kurtarılan gençler ambulansla hastaneye kaldırılırken, 21 yaşındaki E.P. ise dev dalgalar arasında gözden kayboldu.

Kaybolan E.P.'yi bulmak için denizde arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Dalgıçlar dalgalarla mücadele ederek gençten bir iz bulmaya çalışıyor.

Kaynak: DHA