Ölümden Dönen Gençten Hayati Uyarı: 'Can Kurtaran Olmayan Sahillerden Uzak Durun'

Kandıra’da geçen sene boğulma tehlikesi geçiren ve Kocaeli Büyükşehir Nakil Ambulans ekibi sayesinde yaşama tutunan Erdem Akbaş, herkesi dikkatli olması için uyardı.

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Ölümden Dönen Gençten Hayati Uyarı: 'Can Kurtaran Olmayan Sahillerden Uzak Durun'
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Kandıra’da geçen sene boğulma tehlikesi geçiren ve Kocaeli Büyükşehir Nakil Ambulans ekibi sayesinde yaşama tutunan Erdem Akbaş, herkesi dikkatli olmaya davet etti.

Geçtiğimiz yıl Kandıra ilçesindeki Kumcağız Plajı’nda yaşanan olayda, arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Erdem Akbaş, Karadeniz’in sert dalgaları ve güçlü akıntısına kapılarak açığa sürüklendi. Boğulma tehlikesi geçiren genç, sahilde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi cankurtaranlarının müdahalesiyle kurtarıldı. Jet ski ile olay yerine ulaşan ekip, Erdem Akbaş’ı (17) sudan çıkardığında kalbinin durduğunu tespit etti. O anları anlatan bir cankurtaran, "Kalp atışı yoktu, mosmordu, nabzı yoktu. Hemen ilk yardım uyguladık. Nabzı geri gelince ambulansa aldık ve 112’ye devrettik. Hala kendisiyle görüşüyoruz." dedi.

Cankurtaranlar, Karadeniz’in fırtına ve dalga potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı, "Akıntı günlerinde jetlerimiz devriye atar, kara ekibi megafonla uyarı yapar. Amacımız boğulmayı en baştan önlemektir. Vatandaşlarımız mutlaka cankurtaranların uyarılarına kulak versin, yalnız yüzmesin ve cankurtaran olmayan sahillerden uzak dursun." ifadeleri kullanıldı.

"Kalp masaj sayesinde yaşama döndüm"

Kaynak: AA

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