Gölette Boğulmak Üzereyken Kurtarılan Çocuk Hastanede Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yerleşim merkezi sınırları içerisindeki gölete serinlemek için giren 15 yaşındaki Ahmet Hüyük aniden sularda çırpınmaya başladı. Su yutan ve boğulmak üzere iken sudan çıkarılan Hüyük, Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Duran kalbi yapılan müdahaleler sonrasında yeniden çalıştırılan Hüyük, hayati tehlikesi nedeniyle Konya’ya nakledildi. Ahmet Hüyük, Konya’da yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hüyük’ün cenazesi, Eğirler Mahallesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Kaynak: İHA