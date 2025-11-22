Kocaeli'de Okul Kantininden Tavuk Yiyen 14 Öğrenci Hastanelik Oldu
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir lisede kantinden tavuk yiyen 14 öğrenci, kısa süre içinde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin durumları iyi olurken, kantindeki tavuktan numune alınarak inceleme başlatıldı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir lisede okuyan 14 öğrenci, kantinden aldıkları tavuk ürününü tükettikten kısa süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
ÖĞRENCİLER PEŞ PEŞE RAHATSIZLANDI
Özel bir lisede eğitim gören öğrenciler, okul kantininden aldıkları tavuğu yedikten bir süre sonra fenalaştı. Mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma belirtileri yaşayan öğrenciler durumu öğretmenlerine haber verdi.
14 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Okul yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan 14 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki farklı hastanelere götürüldü. Hastaneden alınan bilgilere göre öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı gözlem altında tutuldukları öğrenildi.
KANTİNDEN NUMUNE ALINDI
Yaşananların ardından Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, okul kantininde satılan tavuk ürününden numune alarak inceleme başlattı. Olayın kesin nedeninin laboratuvar sonuçlarıyla netleşeceği ifade edildi.
