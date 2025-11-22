Marinada Korkunç Kaza! Ayakları Teknenin Pervanesine Takıldı

Pendik’te üç arkadaşın denize açıldığı teknede yaşanan feci kazada, teknenin aniden durmasıyla denize düşen M.T.’nin ayakları pervaneye kapıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamazken, teknenin kaptanı A.A.K. tutuklandı.

Marinada Korkunç Kaza! Ayakları Teknenin Pervanesine Takıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Pendik’te denize açılmak isteyen üç arkadaşın teknesinde yaşanan trajik kaza can aldı. Teknenin aniden durmasıyla denize düşen 40 yaşındaki M.T.’nin ayakları pervaneye takıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Teknenin kaptanı A.A.K. tutuklandı.

TEKNE 10 METRE AÇILDIKTAN SONRA ANİDEN DURDU

Olay, 16 Kasım’da Batı Mahallesi’nde bulunan marinada meydana geldi. A.A.K. (41), A.K. (37) ve M.T. (40) tekneyle kısa bir tur yapmak için marinadan ayrıldı. Ancak AA’nın aktardığı bilgilere göre tekne halatının çözülmemesi nedeniyle yaklaşık 10 metre açıkta aniden durdu. Bu sırada dengesini kaybeden M.T. denize düştü.

PERVANEYE KAPILDI, ARKADAŞLARI DENİZDEN ÇIKARDI

Denize düşen M.T.’nin ayakları dönüş halindeki pervaneye sıkıştı. Yanındaki arkadaşları hızla müdahale ederek M.T.’yi sudan çıkardı. Olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan M.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz adamın ölümü marinada büyük üzüntü yarattı.

KAPTAN TUTUKLANDI

Kazanın ardından polis ekipleri teknenin kaptanı A.A.K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kaptan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teknenin açılma ve aniden durma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeni Ses Kayıtları Ortalığı Karıştırmıştı... Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Sessizliğini BozduYeni Ses Kayıtları Ortalığı Karıştırmıştı... Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Sessizliğini BozduMagazin

Ünlü Fenomen Sevim Alan’ın Ataşehir’deki Güzellik Merkezine Silahlı SaldırıÜnlü Fenomen Sevim Alan’ın Ataşehir’deki Güzellik Merkezine Silahlı SaldırıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Pendik
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan G20 Temasları Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan G20 Temasları
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
100 Milyar Liralık Skandal! Altın Ticareti Çetesine 20 Tutuklama 100 Milyar Liralık Suç Zincirinde 20 Kişi Tutuklandı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
La Nina Etkisi Başlıyor! Meteoroloji Uyardı: Kış Birden Bastıracak La Nina Etkisi Başlıyor! Meteoroloji Uyardı: Kış Birden Bastıracak
Türkiye’nin Yeni Kabusu: Tas Kafa Çeteleri! Murat Övüç'ün Adı da Dosyada Türkiye’nin Yeni Kabusu: Tas Kafa Çeteleri! Murat Övüç'ün Adı da Dosyada
Yeni Ses Kayıtları Ortalığı Karıştırmıştı... Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Sessizliğini Bozdu Yeni Ses Kayıtları Ortalığı Karıştırmıştı... Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Sessizliğini Bozdu
Gram, Çeyrek, Tam, Ata... Altında Yeni Sistem Başlıyor! Yastık Altı Altınları İçin Büyük Plan Devrede Gram, Çeyrek, Tam, Ata.. Altında Yeni Sistem Başlıyor! Yastık Altı Altınları İçin Büyük Plan Devrede
ABB Harcamaları Mercek Altında! Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu Hakkında Soruşturma İzni Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü İçin Soruşturma İzni