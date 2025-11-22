Marinada Korkunç Kaza! Ayakları Teknenin Pervanesine Takıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Pendik’te denize açılmak isteyen üç arkadaşın teknesinde yaşanan trajik kaza can aldı. Teknenin aniden durmasıyla denize düşen 40 yaşındaki M.T.’nin ayakları pervaneye takıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Teknenin kaptanı A.A.K. tutuklandı.

TEKNE 10 METRE AÇILDIKTAN SONRA ANİDEN DURDU

Olay, 16 Kasım’da Batı Mahallesi’nde bulunan marinada meydana geldi. A.A.K. (41), A.K. (37) ve M.T. (40) tekneyle kısa bir tur yapmak için marinadan ayrıldı. Ancak AA’nın aktardığı bilgilere göre tekne halatının çözülmemesi nedeniyle yaklaşık 10 metre açıkta aniden durdu. Bu sırada dengesini kaybeden M.T. denize düştü.

PERVANEYE KAPILDI, ARKADAŞLARI DENİZDEN ÇIKARDI

Denize düşen M.T.’nin ayakları dönüş halindeki pervaneye sıkıştı. Yanındaki arkadaşları hızla müdahale ederek M.T.’yi sudan çıkardı. Olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan M.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz adamın ölümü marinada büyük üzüntü yarattı.

KAPTAN TUTUKLANDI

Kazanın ardından polis ekipleri teknenin kaptanı A.A.K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kaptan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teknenin açılma ve aniden durma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA