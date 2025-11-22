Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan G20 Temasları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi için gittiği Güney Afrika’da dünya liderleriyle yoğun diplomasi trafiği yürütecek. Zirvede Gazze’de kalıcı barış arayışı ve Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi Erdoğan’ın öncelikli gündemini oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika’nın Johannesburg kentine gitti. Zirvede çeşitli oturumlarda konuşacak olan Erdoğan, dünya liderleriyle ikili temaslarda bulunarak kritik bölgesel sorunları gündeme taşıyacak. Erdoğan’ın görüşmelerindeki ana başlıkları Gazze’de kalıcı barış arayışı ve Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi oluşturuyor.

G20’DE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

G20, dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getirirken, zirvede küresel ve bölgesel gelişmeler liderler tarafından detaylı şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Ortadoğu’daki insani krize çözüm ve savaşın küresel etkilerine dair mesajlar verecek.

ERDOĞAN’IN TEMASLARI

Erdoğan, zirve kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere birçok G20 lideri ve uluslararası kuruluş temsilcisiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek.
Liderlerle yapılacak temaslarda ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konuların değerlendirilmesi bekleniyor.

“DAYANIŞMA, EŞİTLİK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” TEMALI OTURUMLAR

Zirve bu yıl “Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik” temasıyla düzenleniyor. Erdoğan’ın da katılacağı oturumlarda kapsayıcı kalkınma, iklim değişikliği, enerji dönüşümü ve afet risklerinin azaltılması gibi başlıklar öne çıkacak.

G20’DE ELE ALINACAK ANA BAŞLIKLAR

Zirve boyunca düzenlenecek oturumlarda şu konular değerlendirilecek:

Kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme

MIKTA liderler buluşması

Afet riski azaltma ve iklim değişikliği

Adil enerji dönüşümü

Gıda sistemleri ve kritik mineral güvenliği

İnsana yakışır iş

Yapay zeka ve dijital dönüşüm

HEYETTE KİMLER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile SGK Başkanı Raci Kaya eşlik ediyor.

