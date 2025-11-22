100 Milyar Liralık Skandal! Altın Ticareti Çetesine 20 Tutuklama

Altın ve kıymetli maden ticaretinde mevzuat dışı işlemlerle yaklaşık 100 milyar liralık kamu zararına yol açan suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Savcılığın sevk ettiği şüphelilerden 20’si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli soruşturma kapsamında, altın ve kıymetli maden ticaretinde mevzuat dışı işlemler yaparak yaklaşık 100 milyar liralık kamu zararına yol açtığı belirlenen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 23 şüpheliden 20’si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ALTIN TİCARETİNDE KOTAYI DELEN YAPILANMA ORTAYA ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, örgüt üyelerinin döviz teşviklerini kötüye kullandığı, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota dışı ve mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirdiği tespit edildi.

Bu yöntemle devletin uğradığı zararın 100 milyar lirayı bulduğu belirlendi.

BİRDEN FAZLA SUÇTAN SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında şu suçlamalar yöneltildi:

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
  • Örgüte üye olmak,
  • Kamu kurumlarını zarara uğratarak nitelikli dolandırıcılık,
  • 1211 Sayılı TCMB Kanunu’na muhalefet,
  • 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu’na muhalefet,
  • 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet

Bu kapsamda 23 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 20’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

