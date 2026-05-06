'Kızımın Katillerini Kendi İmkanlarımla Buldum': Kübra Yapıcı'nın Babasından Adalet İsyanı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan Kübra Yapıcı’dan (30) gelen acı haber, Türkiye’yi yasa boğdu. 30 Nisan’da kaybolan ve bir daha haber alınamayan genç kadının, Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar tarafından ormanlık alanda öldürüldükten sonra cansız bedeninin yakıldığı ortaya çıktı.

'KENDİ İMKANLARIMLA KATİLLERİ BULDUM'

Acılı baba Yunus Yapıcı, cinayetin aydınlatılma sürecine dair çarpıcı iddialarda bulundu. Kendi çabalarıyla araç plakası, şüpheli kimlikleri ve olay yerindeki görüntüleri bulup emniyete verdiğini söyleyen baba, sürecin ancak savcıya gitmesiyle hızlandığını belirtti:

"Görüntüleri yarım saatte buldum, plakaları verdim. Savcı beye gitmeseydim bu olay 6 ayda çözülmezdi."

CİNAYETTEN SONRA 'AKTİF HESAP' OYUNU

Kübra Yapıcı’nın kaybolduğu süreçte katillerin veya suç ortaklarının dehşet verici bir yönteme başvurduğu iddia edildi.

Ailesi, Kübra’nın öldürülmesine rağmen sosyal medya hesaplarının sanki kendisi kullanıyormuş gibi açık tutulduğunu, bu hesaplardan beğeniler ve paylaşımlar yapılarak 'hayatta olduğu' izlenimi verildiğini öne sürdü.

İTİRAFÇI KADIN İDDİASI

Baba Yapıcı, olay sonrası itirafçı olan bir kadının aslında cinayetin planlayıcısı olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"Onun parmağı var, yakalanacağını anlayınca gidip itirafçı olmuş. Bu tip insanlar gün yüzü görmemeli, indirimden faydalanmamalı. Başka canlar yanmasın."

CİNAYET SİLAHI BULUNDU

Öte yandan soruşturmayı derinleştiren ekipler, katil zanlılarının yer göstermesi üzerine Burdur’un Ağlasun ilçesinde cinayette kullanılan tabancaya ulaştı. Kriminal incelemeye alınan tabanca, davanın en somut delili olarak dosyaya girdi.

Kaynak: DHA