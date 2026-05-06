Kübra Yapıcı Dosyasında Korkunç Detaylar: Katilleriyle Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

Antalya'da kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın, borç iddiasıyla Burdur'da Ata Berk Sezen ve İlyas Umut Dalğar tarafından silahla öldürüldüğü ve cesedinin yakıldığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüleri ve itiraflar sonucu yakalanan iki şüpheli, cinayetin ardından cesedi gömüp daha sonra çıkararak yaktıklarını ve parçaları baraja attıklarını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan ve günlerdir ailesi tarafından her yerde aranan Kübra Yapıcı (20) dosyasından vahşet çıktı. Genç kızın izini süren polis ekipleri, güvenlik kameraları ve itiraflar sonucunda Türkiye'yi sarsan bir cinayet zincirini aydınlattı.

KAMERADAKİ SON MASA

Kübra Yapıcı’nın en son 30 Nisan gecesi Kepez’deki bir kafede iki erkekle oturduğu tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, genç kızın katilleriyle aynı masada oturduğu ve saat 04.45’te mekandan birlikte ayrıldıkları görüldü.

Şüphelilerin birbirlerine "Ata" ve "Umut" diye hitap etmesi üzerine polis, Ata Berk Sezen ve İlyas Umut Dalğar isimlerine yoğunlaştı.

'VURDUK, GÖMDÜK, YAKTIK'

Gözaltına alınan İlyas Umut Dalğar, çelişkili ifadelerinin ardından cinayeti itiraf etti. Dalğar'ın kan donduran ifadesine göre, Kübra Yapıcı, borç meselesi yüzünden Burdur’daki ormanlık alana götürüldü. Burada Ata Berk Sezen tarafından silahla vurularak öldürüldü. Önce toprağa gömülen ceset, daha sonra "iz bırakmamak" amacıyla tekrar çıkarılıp yakıldı. Kalıntıların bir kısmı ise bölgedeki baraj sularına atıldı.

İSTANBUL'DA OPERASYON, BURDUR'DA İNCELEME

İtirafın ardından harekete geçen ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramada Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen yanmış ceset parçalarına ulaştı. Cinayetin bir numaralı zanlısı Ata Berk Sezen ise kaçtığı İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olayın yaşandığı yer nedeniyle soruşturma dosyası Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilirken, iki zanlının sorgusu ve olayla ilgili geniş çaplı inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA

Antalya Kadın cinayetleri
