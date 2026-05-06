Rojin Dosyasında 'Sır' Telefon Çin'e Gidiyor: Bakan Gürlek’ten Kritik Açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rojin Kabaiş'in ailesi ile bir araya geldi. Dosyaya 'Faili Meçhul' dairesinin el koyduğunu açıklayan Gürlek, "Rojin’in yarım kalan hayalleri için bu işin sonuna kadar gideceğiz" dedi. Bakan Gürlek ayrıca İspanya’da şifresi kırılamayan Rojin'in telefonunun Çin'e gönderileceğini açıkladı.

Türkiye’yi sarsan Rojin Kabaiş dosyasında Ankara trafiği hareketlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kızlarını kaybeden Nizamettin ve Aygül Kabaiş çiftiyle bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, Rojin’in ölümündeki 'cinayet mi, intihar mı?' bilmecesini çözecek yeni stratejiler masaya yatırıldı.

FAİLİ MEÇHUL DAİRESİ DEVREDE

Bakan Gürlek, davanın aydınlatılması için özel bir birimin görevlendirildiğini söyledi. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın dosyayı devraldığını belirten Gürlek, "Buradaki uzman arkadaşlarımız dosyalara ayrı bir gözle bakıyor. Savcımızla sürekli irtibattayız, teknik olarak soruşturma makamını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TELEFONU ÇİN’E GÖNDERİLİYOR

Görüşmenin en teknik ve kritik başlığı ise Rojin’in cep telefonu oldu. İspanya’da şifresi kırılamayan telefonun, bu kez üretici firma üzerinden incelenmesi için Çin’e gönderileceği belirtildi. Bakan Gürlek, "Telefonu çözersek mesafe kat edeceğiz" diyerek dijital delillerin önemine dikkat çekti.

'KIZIM ÇOK MASUMDU'

Bakan Gürlek, "Eşim de Vanlıdır, acınızı paylaşıyorum" diyerek aileye moral verirken; baba Nizamettin Kabaiş adalete güvendiklerini vurguladı:

"Kızım çok masumdu. Biz devletimize ve size güveniyoruz. Tek isteğimiz faillerin bulunması."

DOSYADA YENİ YOL HARİTASI

Bakanlık ve aile avukatlarının üzerinde uzlaştığı yeni adımlar şöyle:

  • Daraltılmış Baz Kayıtları: Olay anında bölgede bulunan telefon trafiği en ince detayına kadar yeniden incelenecek.
  • Özel Ekip: Gerekirse Tunceli örneğinde olduğu gibi saha için özel bir inceleme ekibi oluşturulacak.
  • Tüm Delillere Mercek: Mevcut kanıtlar uzman bir heyet tarafından baştan aşağı taranacak.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolmuş, Kabaiş'in cesedi 18 gün sonra Van Gölü'nün Molla Kasım köyü sahilinde bulunmuştu. İlk incelemede vücudunda kesici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı ve kemik kırığı bulunmadığı tespit edilmişti.

