Aziz Yıldırım Geri Dönüyor: Destansı 120. Yıl İçin Adayım

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Yıldırım, "Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım" ifadelerini kullandığı açıklamasında diğer başkan adaylarına da kendileriyle birlikte olma çağrısında bulundu.

Son Güncelleme:
Aziz Yıldırım Geri Dönüyor: Destansı 120. Yıl İçin Adayım
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklarken, diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı.

'DESTANSI 120. YIL İÇİN ADAYIM'

Hem adaylık hem de birleşme çağrısı yapan Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, "Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe’min geleceğinden endişe etmem nedeniyle, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim, Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe’de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse, kimse Fenerbahçe’nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçemizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım" ifadelerini kullandı.

'KRİTİK BİR EŞİKTEN GEÇMEKTEYİZ'

Yaşantısının önemli bir kısmını Fenerbahçe'ye adadığını belirten Yıldırım, "Arkadaşlarımla birlikte görev aldığımız dönemde, Fenerbahçe Spor Kulübünde önemli reformları hayata geçirdik. Yaptığımız tesisler ve kurduğumuz şirketlerle, 3 Temmuz öncesi dönemde sürdürülebilir sportif başarıyı güçlü bir mali yapıyla desteklemeyi başardık. 2024 yılında, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, o dönem Fenerbahçe’yi daha iyi yönetebilmek adına Fenerbahçe başkanlığına aday oldum. 2025 yılında ise 'Gençler görevi devir almalı' söylemiyle, yeni isimlerin önünü açmaya çalıştım. Fenerbahçe’nin gündeminde seçim ve Fenerbahçelilerin gönlünde şampiyonluk özlemi olan bugünlerde; ekonomik ve sportif anlamda kritik bir eşikten geçmekteyiz" görüşlerine yer verdi.

Mehmet Ali Aydınlar’dan Seçim Kararı: Fenerbahçe Başkanlığına Aday Olacak mı?Mehmet Ali Aydınlar’dan Seçim Kararı: Fenerbahçe Başkanlığına Aday Olacak mı?Spor

Kaynak: AA

Etiketler
Aziz Yıldırım Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Devler Ligi'nde 20 Yıllık Hasret Sona Erdi, Arsenal Finalde Arsenal 20 Yıl Sonra Finalde
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe'de Kaleyi Ederson'dan Devralacak İsim Belli Oldu: Konstantinos Tzolakis Ederson'un Halefi Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
CHP Kurultay Ceza Davası Ertelendi: Savcı, Adem Soytekin'in Tanık Olarak Dinlenmesini İstedi CHP Kurultay Ceza Davası Ertelendi
Eski Bakan Çavuşoğlu'nun Kardeşinden Kötü Haber: Ofisinde Kanlar İçinde Bulundu Eski Bakan Çavuşoğlu'nun Kardeşinden Kötü Haber
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: Bir Faili Meçhul Cinayet Daha Aydınlatıldı! Kübra Yapıcı’nın Katil Zanlıları Yakalandı Bakan Gürlek Duyurdu: Bir Faili Meçhul Cinayet Daha Aydınlatıldı
Muhittin Böcek ve Ailesinin Mal Varlığına El Konuldu Muhittin Böcek ve Ailesinin Mal Varlığına El Konuldu
Liselere Kayıtta Bir İlk! Bakan Tekin: 'Ara Eleman Değil, Aranan Eleman Diyoruz' Liselere Kayıtta Bir İlk! Bakan Tekin: 'Ara Eleman Değil, Aranan Eleman Diyoruz'