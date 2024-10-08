Kız Öğrencilere Kabusu Yaşatmıştı! Minibüsteki Taciz İçin Karar

Yalova'da kız öğrencileri minibüste taciz eden şahıs ile ilgili mahkeme kararını verdi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece "sarkıntılık yapma suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

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Kız Öğrencilere Kabusu Yaşatmıştı! Minibüsteki Taciz İçin Karar

Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin "sarkıntılık yapma suretiyle cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Kız Öğrencilere Kabusu Yaşatmıştı! Minibüsteki Taciz İçin Karar - Resim : 1

Yalova Üniversitesi'nde okuyan kız öğrencilerin barındığı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna giden minibüslere binen kişinin öğrencileri rahatsız ettiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine çalışma başlatılmıştı.

Kız Öğrencilere Kabusu Yaşatmıştı! Minibüsteki Taciz İçin Karar - Resim : 2

Vali Hülya Kaya, "X" hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır." ifadesine yer vermişti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç da yurt önünde toplanan öğrencilere, şüphelinin yakalandığı bilgisini vererek, gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Kız Öğrencilere Kabusu Yaşatmıştı! Minibüsteki Taciz İçin Karar - Resim : 3

Jandarmadaki işlemlerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Yalova Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelinin, "sarkıntılık yapma suretiyle cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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