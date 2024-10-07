KYK Yurdundaki Tacize Akılalmaz Savunma: ‘Sen de Şort Giymeseydin’

Ege Üniversitesi kampüsünün içinde bulunan Ege KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan kız öğrenciler, yurdun tadilatta olması nedeniyle geçici olarak Ege KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda bulunan bir bloğa geçti.

'ODALARDA KİLİT YOK'

BirGün'de yer alan habere göre; yeni yurda geçişin ardından birçok kadın öğrenci, yurttaki erkek öğrencilerin tacizine maruz kaldı. Öğrenciler, yaşananları şu ifadelerle aktardı:

“Yurtta odalarda kilit yok. Gece yalnız kaldığımızda kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bizim camlarımıza doğru garip bir şekilde uluyorlar, ıslık çalıyorlar, geceleri odalarımıza ışık tutuyorlar, laf atıyorlar.”

'ŞORT GİYMESEYDİN'

Güvenliğe bildirdiklerinde bir sonuç alamadıklarını belirten bir kız öğrenci, “Arkadaşım yurdun bahçesinde üstünde şort varken erkek öğrenciler tarafından rahatsız edildi ve gidip güvenliğe söyledi. Güvenlik, ‘Sen de şort giymeseydin. Niye böyle giyinip bahçeye çıktın’ diye cevap veriyor. Yaşanan olaylardan sonra ‘Siz de belli bir saatten sonra çıkmayın’ diye bir uyarı geçildi kız öğrencilere. Yurdun bahçesine belli bir saatten sonra inmemiz yasaklanmaya çalışıldı” dedi.

Öte yandan kendi yurtlarında hâlâ çamaşırhane ve sıcak suyun olmadığını aktaran bir öğrenci ise, “Ben olanlardan çok rahatsızım. Yurt meseleleri hep böyle, sürekli inşaatın yetişmemesiyle uğraşıyoruz. Yurtta tadilat çok çok öncesinde başladı. Bunların sebebi bizim en temel barınma ihtiyacımızı karşılayamamaları. Bize güvenlik sağlayamıyorlar ve yine bizi suçluyorlar. ‘Şort giydin çıktın, şu saatte geldin yurda’ diyorlar. Biz içinde okumak, barınmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BirGün