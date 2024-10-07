Muğla'da Korkutan Deprem!
Kandilli Rasathanesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; saat 22.34'de Muğla'da merkez üssü Marmaris olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 30.0 km kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 7, 2024
TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) https://t.co/qe2SanKX0q
07.10.2024, 22:34:41 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 30.0 km#Kandilli
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