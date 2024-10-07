Muğla'da Korkutan Deprem!

Kandilli Rasathanesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Muğla'da Korkutan Deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; saat 22.34'de Muğla'da merkez üssü Marmaris olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 30.0 km kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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