O İlde Pastane ve Fırınlar Denetlendi

Zabıta ekipleri, halkın daha temiz ve hijyenik şartlarda üretilmiş, sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda üretimi yapılan bu işletmelerde kontrollerini sürdürdü.

Denetimlerde özellikle hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, çalışanların sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığı ve üretim alanlarının temizlik standartlarına uygunluğu gözden geçirildi. Zabıta ekipleri, muhtemel ihlallere karşı uyarılarda bulunarak, halk sağlığını korumaya yönelik bu tür denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, yapılan denetimlerin vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmaları açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, hijyen şartlarına uymayan işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağını ifade etti.

Kaynak: İHA