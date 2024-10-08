Bu Belge Sadece 4 Valilikte Var

Erzurum Valiliği, vatandaşa yönelik yürüttüğü hizmet çalışanlarına sağladığı kaliteli çalışma ortamından dolayı "TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi" aldı.

Bu Belge Sadece 4 Valilikte Var

Ülkemizde bu belgeye sahip 4 il Valiliğinden biri olan Erzurum Valiliği, bu vesileyle kamu hizmetlerini uluslararası bir standartla sunduğunu belgelemiş oldu. Bu kapsamda Valilik “TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi”nin alınma sürecinde üstün gayret gösteren Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Hacer Türk ve İl Yazı İşleri Müdür V. Cihat Sarıgül; Vali Mustafa Çiftçi tarafından başarı belgesi ile onurlandırıldı.

Kaynak: İHA

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