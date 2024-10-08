Van’da Sahil Temizleme Etkinliği Yapıldı

Edremit Van Gölü sahilinde düzenlenen etkinliğe Double Tree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü M. Fırat Kaya ve otel personeli katıldı.

Etkinlikle ilgili olarak bulunan Kaya, bilinçsiz kullanımdan kaynaklı doğa tahribatını en az indirme amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “Sürdürülebilir Turizm ve Temiz Otel sertifikalarını bölgesel ilk alan DoubleTree by Hilton Van olarak değerli yönetici ve çalışanların gönüllü olarak çalışmakla gerçekleştirdiği ile otelimiz adına sosyal sorumluluk bilincini canlı tutmayı sağlarken, aynı zamanda toplumsal çevre bilincini oluşturmak adına önderlik etmek gururu içerisindeyiz. Gerçekleştirdiğimiz etkinliğin sonucu güzel sahillerimizden onlarca çöp poşeti dolusu yabancı maddeyi Edremit Belediyesinin temizlik işleri araçlarına teslim ederek doğadan temizledik. Bu tür sosyal sorumluluk projelerimize faaliyet gösterdiğimiz ve her türlü sorunuyla ilgili sorumlu sorumluluğumuz Van ilimizde arttırarak devam ediyoruz” dedi.

Kaynak: İHA