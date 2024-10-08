Bursa Yıldırım’da Çocuklara Okçuluk Eğitimi

Yıldırım Belediyesi, Yunus Emre Spor Kompleksi'nde 'Temel Türk Okçuluğu' eğitimi veriyor. Kış Spor Okulları kapsamında 1 aylık periyotlarda öğrenimli uygulamalı eğitimlerle Yıldırımlı çocuklar eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşıyor. Hedefi tam 12'den vurmak için odaklanma, dikkat ve okçulukla ilgili eğitimler alan çocuklar, Yıldırım Belediyesi'nce verilen kurslardan ayrılıyor.

Çocuklara tarih bilinci aşılayabilmek amacıyla geleneksel spor dallarında kurslar açtıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocukların gelişim evresinde oldukça önemli bir yere sahip olan okçuluk, dengeyi, motivasyonu, morali güçlendirir ve ciğerleri geliştirir. Okçuluğa gelişim gösteren çocukların yaşlarına göre daha uzun boylu olduklarını görüyoruz. Yıldırım'da 7'den 70'e kadar vatandaşımızı sporla buluşturmak adına sürdürmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Kaynak: İHA