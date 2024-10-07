İstanbul'da Bir Kadın Daha Kabusu Yaşadı! Evine Gireceği Esnada Taciz Edildi

İstanbul'da bir taciz skandalı daha yaşandı. Bahçelievler'de sokakta yürüyen bir kadın önce takip edildi, ardından evine gireceği sırada taciz edildi. Mahalle sakinleri tarafından yakalanan sapık linç edildi. Gözaltına alınan tacizci sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Bahçelievler'de Çobançeşme Mahallesi'nde dün akşam saat 21.30 sıralarında sokakta yürüyen kadın, bir erkek tarafından takip edildi. Şüpheli, kadının evine gireceği sırada yanına yaklaşarak taciz etti.

Kadının bağırması üzerine mahalle sakinleri tarafından yakalanan şüpheli darbedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından, 'Cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVİN GİRİŞİNE KADAR KADINI TAKİP ETTİ

M.A.A.'nın kadını takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta yürüyen kadını takip eden şüpheli, kadının evine gireceği sırada kadınla konuşmaya başladığı anlar yer aldı.

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Kaynak: DHA

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