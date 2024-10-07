İstanbul'da Bir Skandal Daha! Yoldan Geçen Sapık, Kız Çocuklarını Taciz Etti

Esenyurt'ta Fatih Mahallesi 920. Sokak'ta 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında evlerinin önünde 6 yaşındaki kardeşiyle oynayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, bir şahıs tarafından fiziksel tacize uğradı.

Şahsın bu olayın ardından aynı mahallede 2 küçük kızı daha taciz ettiği öğrenildi. Ailelerin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. İlk taciz olayının güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkâlini belirledi.

Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA