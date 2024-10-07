İstanbul'da Bir Skandal Daha! Yoldan Geçen Sapık, Kız Çocuklarını Taciz Etti

Türkiye Beyoğlu'ndaki tacizi ve iki kadının katledilmesini konuşurken, Esenyurt'ta da bir sapık kız çocuklarını taciz etti. Ailelerin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son Güncelleme:

Esenyurt'ta Fatih Mahallesi 920. Sokak'ta 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında evlerinin önünde 6 yaşındaki kardeşiyle oynayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, bir şahıs tarafından fiziksel tacize uğradı.

Şahsın bu olayın ardından aynı mahallede 2 küçük kızı daha taciz ettiği öğrenildi. Ailelerin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. İlk taciz olayının güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkâlini belirledi.

Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

'Sur' Katliamında Yeni Gelişme! İkbal Uzuner ile Katil Semih Çelik’in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı'Sur' Katliamında Yeni Gelişme! İkbal Uzuner ile Katil Semih Çelik’in Son Görüntüleri Ortaya ÇıktıGüncel

Beyoğlu'ndaki Skandala Utanmaz Savunma! Taciz Ettiği Kadının Cebine 'Para Sıkıştırmış'Beyoğlu'ndaki Skandala Utanmaz Savunma! Taciz Ettiği Kadının Cebine 'Para Sıkıştırmış'Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Esenyurt
Son Güncelleme:
Polis Memuru Beylik Tabancasıyla İntihar Etti Polis Memuru Beylik Tabancasıyla İntihar Etti
Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası! Çok Sayıda Yaralı Var Samsun'da Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var
NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak
İstanbul'da Olduğunu Bilen Yok! Gelenler Yeşilliğine Hayran Kalıyor İstanbul'da Olduğunu Bilen Yok! Gelenler Yeşilliğine Hayran Kalıyor