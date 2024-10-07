Polis Memuru Beylik Tabancasıyla İntihar Etti

Yüksekova'da görev yapan 31 yaşındaki polis memuru Fatih Aydos evinde ölü bulundu. Aydos'un beylik tabancası ile intihar ettiği belirlendi. Olayın ardından görüşülen arkadaşları, babasının şizofreni ve Parkinson hastalığı olduğunu ve bundan başka bir sorunu olup olmadığını bilmediklerini söyledi.

Polis Memuru Beylik Tabancasıyla İntihar Etti

Yüksekova'da İpek Yolu Caddesi'nde Polisevi yanında bulunan bir adreste ikamet eden Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı olarak Uygulama Noktası'nda görev yapan polis memuru Fatih Aydos evinde ölü bulundu.

Aydos'tan haber alamayan ailesi, Yüksekova Haber Merkezi'ne ihbarda bulundu. Devriye Ekipler Amirliğince polis memurunun evine gidildi. Kapının açılmaması üzerine olay yerine çilingir çağırıldı. Kapı açıldığında, Polis Memuru Fatih Aydos mutfakta sandalye üzerinde bulundu. Beylik tabancası ile intihar ettiği belirlenirken, olay yerinde inceleme yapıldı.

Polis memuru Fatih Aydos'un 20 Eylül'de izne ayrıldığı ve 2 Ekim'de göreve tekrardan başladığı öğrenildi. Olayın ardından konuşan arkadaşları, babasının şizofreni ve Parkinson hastalığı olduğunu; polis memuru Aydos'un bunu kafasına taktığını, başkaca bir sorunu olup olmadığını bilmediklerini ifade etti.

Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla tahkikat başlatıldı. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından cenazenin otopsi için Hakkari'ye gönderileceği bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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