Meteoroloji'den İstanbul Dahil 15 İl İçin Uyarı! Çok Kuvvetli Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Meteoroloji tarafından yayımlanan rapora göre; hava sıcaklıkları 2-4 derece azalacak. Öte yandan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Yalova, Kütahya, Manisa, Çankırı, Samsun, Eskişehir, Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Samsun'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Kütahya, Manisa, Çankırı, Samsun ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey bölgelerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 19°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Çankırı ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 9°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde batısının, yarın (Pazartesi) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Orta Karadeniz bölümünün çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 22°C
Az bulutlu
KARS 2°C, 22°C
Az bulutlu
MALATYA 10°C, 29°C
Az bulutlu
VAN 5°C, 22°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık