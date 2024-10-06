'İnsanlık Ölmüş' Dedirten Olay! Otobüsün Çarptığı Kadının Telefonu Çalındı

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına otobüs çarptı. Kadın ağır yaralanırken, yola savrulan cep telefonu ise çalındı.

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'İnsanlık Ölmüş' Dedirten Olay! Otobüsün Çarptığı Kadının Telefonu Çalındı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Yunuseli Bulvarı'nda 4 Ekim’de saat 08.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen T.C.’ye, özel halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle T.C. kaldırıma savrulurken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOLA SAVRULAN TELEFONU ÇALINDI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, T.C.’nin yola savrulan cep telefonunun çalındığı öğrenildi. Eşyalarının arasında cep telefonunun olmaması üzerine yakınlarının durumu polise haber vermesiyle, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Telefonu çalan kişinin Ahmet K. olduğu tespit edildi. Çaldığı cep telefonuyla birlikte yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan T.C.’nin ise durumunun ağır olduğu ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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