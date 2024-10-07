Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası! Çok Sayıda Yaralı Var

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 13 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası! Çok Sayıda Yaralı Var

Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesinde saat 21.00 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Rüstem Gül (49) idaresindeki otomobil, önünde seyreden plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobile arkadan çarptı. Gül idaresindeki otomobilin çarptığı otomobil, durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada Taha Yasin Zengin idaresindeki otomobil, Rüstem Gül idaresindeki otomobile çarptı. Arkadan gelen Murat Kocakel idaresindeki otomobil de Zengin idaresindeki otomobile çarptı.

Kaza sonucu otomobil sürücüleri Rüstem Gül, Murat Kocakel ile otomobillerde bulunan Elif Kocakel (31), Sema Kocakel (9), Zümra Kocakel (11), Hatice Gül, Nurşen Gül (25), Sümeyye Gül (7), Semra Gül (46), Salih Gül (16), Dursune Zengin (54), Seher Zengin (25) ve Hümeyra Zeynep Zengin (2) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Salih Gül burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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