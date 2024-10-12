Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyelik Seçimi Yapıldı! Kara Resmi Gazete'de
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndaki boş kalan 3 üyelik için yapılan seçim kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Boş kalan üyeliklere CHP'den Tamer Aksoy, MHP'den Serdar Cafoğlu ve DEM Parti'den Bayram Arslan seçildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nda boş bulunan 3 üyelik ilgili kanunun 21’inci maddesine göre 10 Ekim tarihli Genel Kurul’un 6’ncı birleşimde seçim yapıldı.
ÜYELER BELİRLENDİ
Boş bulunan üyeliklere Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan Tamer Aksoy, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grubundan Bayram Arslan ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan Muhammed Serdar Cafoğlu seçildi.
Kaynak: İHA