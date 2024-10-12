Eski Bakan Derya Yanık'tan İstanbul Sözleşmesi Çıkışı: 'Varken de Kadın Cinayetleri Vardı'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yanık, kadına yönelik şiddet konusunda işin bir tarafında önleyici tedbirler, bir tarafında toplumsal farkındalık, bir tarafında da yargısal düzenlemeler olduğunu söyledi. Yasa tarafında uygulama ve infaz sistemiyle ilgili birtakım eleştiriler olduğunu ifade eden Yanık, "Bunları önümüzdeki yargı paketinde değerlendireceğiz. Yargı düzenlemesi yapmak, bu meselenin en kolay kısmı. Daha önemli tarafı meselenin toplumsal farkındalık kısmı, önleyici tedbirlerin uygulanmasıyla alakalı süreçler. 'AK Parti, kadınlara önem vermiyor' iddiası ancak bir muhalefet retoriği olmaktan ileriye gitmez. Hayat değişiyor. AK Parti'nin 22 yıl önce iktidar olduğu bir Türkiye yok bugün. 22 yıl önce internet yoktu hayatımızda. İnternet ortamında suçlar yoktu. Devasa büyüyen bir sanal alan var bugün. Bunları görmeden, buralarla ilgili ortak bir tutum belirlemeden kadın ve çocuğa yönelik suçlarla bütüncül mücadele etmenin çok zor olduğunu düşünüyorum" dedi.

'6284 BAZI KESİMLER TARAFINDAN ELEŞTİRİLİYOR'

Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında toplumsal duyarlılık, algı biçimi, kadın-erkek hukuksal anlamdaki hak eşitliğinin içselleştirilmesi, takibi noktasında devletin elinden geleni yaptığını söyleyerek, "6284 sayılı kanun, kanunun ruhunu ve uygulama kapasitesini, alanını bilmeyen bazı kesimler tarafından çok eleştiriliyor. Bu kanun, önleyici tedbirler anlamında son derece etkin, iyi düşünülmüş bir yasadır. Kadınların öncesinde şiddete uğrama ihtimali varsa uğramaması, şiddete uğradıklarında devletin hemen koruma mekanizmasını kurması, failin cezasını çekmesi noktasında aslında bütün süreçleri düşünen, işleten bir mekanizma var" diye konuştu.

'SAVUNANLARDAN BİRİYDİM'

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının kadın cinayetlerini artırdığı eleştirilerine katılmadığını söyleyen Yanık, "İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlardan birisiydim. Ama İstanbul Sözleşmesi bir çerçeve metin; siz ancak yasama faaliyetleriyle, yasal düzenlemelerle içeriğini oluşturursunuz. Mesela Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin tarafıyız. Bu sözleşmedeki; çocukla ilgili bakış açın şu olsun, çocuğu koru, yasalarında eksiklik varsa gerekli düzenlemeleri yap. Dolayısıyla siz çocuk hakları sözleşmesine taraf olduktan sonra çocuklarla ilgili iç hukukunuzda yapmanız gereken şeyleri yaparsınız. Aynı şey kadınlarla alakalı İstanbul Sözleşmesi için de geçerli. İstanbul Sözleşmesi tamamen çerçeve metindir. Siz buna göre eksiğiniz varsa içeride tamamlarsınız. İstanbul Sözleşmesi varken de kadın cinayetleri vardı, yokken de var maalesef. Doyasıyla 'İstanbul Sözleşmesi'nde olduğumuzda şöyle olur, olmadığımızda şöyle olur' tartışması, bizi kısır bir noktaya kilitliyor. Bizim 'İstanbul Sözleşmesi olsun-olmasın, girdik-çıktık' tartışmasını bir tarafa bırakıp, işimize bakmamız lazım. Kadına yönelik şiddetle mücadele edeceksek, istismarların önüne geçmek arzusundaysak, kadınların güvenli bir toplumun içinde yaşamasını istiyorsak, bir anlamda hamamda su dövmeyi bırakıp, bugün uyguladığımız yasal, idari tedbirleri, önleyici tedbirleri yeniden gözden geçirip, bakmamız lazım. Hiçbir şey mucizevi bir şekilde düzelmez. Bunu değerlendirirken sebep-sonuç ilişkisini, varlık sebebini iyi değerlendirmek lazım. Sözleşmeler çerçeve metinlerdir, sizin iç hukukunuzda yapıp ettiklerinizdir asıl belirleyici olan. Bu anlamda biz iç hukukta son derece etkin, ihtiyaca uygun düzenlemeler, yeni yapılması gereken bu düzenlemeleri yapıyoruz" dedi.

'ARAŞTIRMA KOMİSYONU NARİN CİNAYETİ ÖZELİNDE KURULDU'

Yanık, başkanlığını yürüttüğü İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu altındaki Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nun sürekliliği olan bir komisyon olduğunu söyleyerek, "Arkadaşlar, çalışmalarını yapıyor. Özellikle çocuk politikaları, çocuklara yönelik geliştirilen hizmetler, çocuk istismarı ve benzeri durumlarda neler yapılabilir, niye gelişiyor sorusunun cevabını arayan bir komisyon. Tabii ilgili bakanlıklar da kendi alanlarıyla alakalı çocuklara yönelik hizmetlerde çok önemli adımlar atıyorlar. Fakat çocukların şiddet ve istismarda maalesef en çok zarar gördükleri kişiler, en yakın kişiler. Dolayısıyla alan müdahale etmesi çok zor bir alan. Narin olayı; tamamen kendi evinin içinde öldürülmüş bir çocuktan bahsediyoruz, en güvenli alanından bahsediyoruz. Eğer o alan güvenli değilse devlet olarak müdahale ediyor, çocuğu kendi güvenli alanına çekiyoruz" dedi. Yanık, Meclis'te çocukların korunmasına yönelik kurulan Araştırma Komisyonu'nun Narin cinayeti özelinde kurulduğunu söyleyerek, "Çalışmasını yaparken meselenin sebep-sonuç bağlamındaki taraflarına bakacak. Bu konuda yapılması gerekenler, ihmal var mı, eksiklik var mı bunlara bakacaklar, çalışacaklar" diye konuştu.

Kaynak: AA-DHA