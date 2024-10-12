Kadına Şiddetle Mücadelede Yeni Adım: TBMM Araştırma Komisyonu Kurulması Resmi Gazete'de

Kadına yönelik şiddeti araştırmak amacıyla bir komisyonun kurulması, Resmi Gazete'de yayımlandı. 22 üyeden oluşacak komisyon Ankara dışında da çalışabilecek.

Son Güncelleme:
Kadına Şiddetle Mücadelede Yeni Adım: TBMM Araştırma Komisyonu Kurulması Resmi Gazete'de

Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenerek bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırması komisyonu kurulacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM kararı ile birlikte kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için meclis araştırma komisyonu kurulmasına Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince karar verildi.

22 ÜYEDEN OLUŞACAK

Karara göre komisyon 22 üyeden oluşacak ve komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Ayrıca komisyon Ankara dışında da çalışabilecek.

'Çocuğa Şiddet'e Karşı Kritik Hamle! Resmi Gazete'de Yayımlandı'Çocuğa Şiddet'e Karşı Kritik Hamle! Resmi Gazete'de YayımlandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kadın Kadın hakları Kadın cinayetleri Resmi Gazete TBMM
Son Güncelleme:
Fahrettin Koca'ya Şok: Belediye Medipol Hastanesi'nin İnşaatını Mühürledi Belediye Medipol Hastanesi'nin İnşaatını Mühürledi
Türkiye'de Yetişiyor Değeri Bilinmiyor: Japon ve Çinlilerin Şifa Kaynağı, Uzun Ömürlerini Buna Bağlıyorlar Türkiye'de Yetişiyor Değeri Bilinmiyor: Japon ve Çinlilerin Şifa Kaynağı
Eski Bakan Derya Yanık'tan İstanbul Sözleşmesi Çıkışı: 'Varken de Kadın Cinayetleri Vardı' Eski Bakan’dan İstanbul Sözleşmesi Çıkışı
Herkes Çok Zararlı Diyor! Kolanın Bu Faydalarına İnanamayacaksınız Herkes Çok Zararlı Diyor! Kolanın Bu Faydalarına İnanamayacaksınız