Kırşehir'de Otomobil Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı

Kırşehir Mucur'da bir otomobil devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı. Sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kırşehir'de Otomobil Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı

Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen kazada M.E.E. (17) idaresindeki 34 EBU 224 plakalı otomobil bir ikametin duvarına çarparak devrilirken, sürücüsü de ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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