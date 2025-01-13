Fethiye'de Gasp! Yağma Suçundan Tutuklandılar

Fethiye'de bir vatandaşın cep telefonunun gasp edilmesi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye'de Gasp! Yağma Suçundan Tutuklandılar

Muğla'nın Fethiye ilçesi Kesikkapı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde H.Ç. isimli vatandaş, cadde üzerinde yürüdüğü sırada iki şahıs tarafından önü kesilerek saldırıya uğradı. Şahıs cep telefonunun gasp edildiğini ve darp edilerek şüphelilerin olay yerinden kaçtığını söyleyip kolluk kuvvetlerine şikayetçi oldu.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin E.Y. ve M.A. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Şüpheliler, gasp ettikleri cep telefonuyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında 'Yağma' suçundan işlem yapılan E.Y. ve M.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan şahıslar, Eşen Cezaevi’ne sevk edildi.

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Kaynak: İHA

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