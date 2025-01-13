Kontrolden Çıkan Kamyonet Yol Çalışması Alanına Devrildi, 2 Yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kamyona çarpan otomobil, yol çalışması alanına devrildi. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı

Kontrolden Çıkan Kamyonet Yol Çalışması Alanına Devrildi, 2 Yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kamyona çarpan otomobil, kontrolden çıkarak yol çalışmasının yapıldığı alana devrildi. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Erenler-Karapürçek yolunda meydana gelen olayda, M.K. idaresindeki 41 D 7681 plakalı otomobil, A.C. idaresindeki kamyona çarptıktan sonra yol çalışması alanına devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan GK. ve Z.K. isimli iki kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri hususa ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

İddialar Doğru Çıktı: NOW TV'nin Dizisi Ani Final Yaparak Veda Etti İddialar Doğru Çıktı: NOW TV'nin Dizisi Ani Final Yaparak Veda Etti
Samsun’da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon Samsun’da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon
Banyodaki Nem ve Rutubeti Anında Yok Ediyor! Meğer Çözümü Bu Kadar Basitmiş Banyodaki Nem ve Rutubeti Anında Yok Ediyor! Meğer Çözümü Bu Kadar Basitmiş
Bakan Fidan, Slovenyalı Mevkidaşı ile Görüştü Bakan Fidan, Slovenyalı Mevkidaşı ile Görüştü