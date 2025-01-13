Samsun'da 12 Milyon 250 Bin Liralık Hırsızlık

Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde 23 Aralık 2024'te kilitlenmeden çekilen evin kapısını yanlarında getirdikleri özel aparat ile açan hırsızlar, evdeki 250 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 12 milyon TL değerindeki çek ve senetleri çaldı. Olay polise haber verildi. Polis yaptığı araştırma sonucu hırsızlık olayını S.Y. (24) ve M.Y. (22) isimli kadınların gerçekleştirdiğini tespit etti.

Yapılan araştırmada M.Y.'nin bir başka hırsızlık olayından dolayı 7 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve halen cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi. S.Y. ise polisin takibi sonucu İlkadım ilçesinde yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen S.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA