Kırmızı Bültenle Aranan Suçlulara Beş Ülkede Operasyon! Türkiye'ye Getirildiler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12, ulusal seviyede aranan 2 olmak üzere toplam 14 suçlunun yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suçluların Gürcistan, Arnavutluk, Almanya, Senegal ve Yunanistan’da gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandığını belirtti. Uluslararası işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda, aranan kişilerin çeşitli suçlardan dolayı adalet önüne çıkarılmak üzere Türkiye’ye teslim edildiğini vurguladı.

Yakalananlar arasında; örgüt üyeliği, yağma, tefecilik, kasten öldürme, cinsel istismar, dolandırıcılık ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan aranan kişilerin bulunduğu aktarıldı. Yerlikaya, operasyonların Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve farklı birimlerin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek emeği geçen personele teşekkür etti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasının sonunda şu mesajı verdi: “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar.”

Yakalanan şahısların suçları da paylaşıldı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle oldu:

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olma, yağma, tefecilik, nitelikli yağma, tehdit, basit yaralama” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve A.G. Organize Suç Örgütü üyesi olan T.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Yağma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A.D. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Yağma, cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan C.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Kasten öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.S. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.D. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Kasten öldürmeye tesebbüs (4 kez)" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.D. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve dolandırıcılık" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ç. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

”Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs ARNAVUTLUK’da,

"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.G. isimli şahıs Senegal'de,

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık, banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak yarar sağlama" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan G.Ç. isimli şahıs ALMANYA'DA,

"Cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.C.Ü. isimli şahıs ALMANYA'DA,

"Silah veya mermilerin satın alınması taşınması, bulundurulması" suçundan Ulusal Seviyede aranan T.Y. isimli şahıs ARNAVUTLUK’da,

"Göçmen kaçakçılığı” suçundan Ulusal Seviyede aranan aranan M.U. isimli şahıs YUNANİSTAN'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Kaynak: İHA