Kırmızı Bültenle Aranan 32 Kişi Yakalanarak Türkiye'ye Getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 32 ve ulusal seviyede aranan 40 olmak üzere toplam 72 kişinin Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Gürcistan, Almanya, Karadağ ve birçok ülkeden gerçekleştirilen iadelerle suçluların ülkeye teslim edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, kırmızı bültenle aranan 32 ve ulusal seviyede aranan 40 kişinin Türkiye’ye getirildiği belirtildi.

32'Sİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 72 KİŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kırmızı Bültenle Aradığımız 32, Ulusal Seviyede Aradığımız 40 Suçlu olmak üzere Toplam 72 suçlu; Gürcistan(54), Almanya(9), Karadağ(2), Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, K.K.T.C. ve Bulgaristan’dan ülkemize geri getirildi.

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Arananlar (32)

H.A., E.U., M.Y., B.A., S.D., E.Ö., B.E., M.Ö., M.K., İ.Ç., O.G., E.Y., Z.İ., M.Y., Ö.Y., İ.K., K.Ç., A.Y., R.Ş., F.M., M.A., Y.Ç., H.İ., S.B., İ.K., A.U., M.Ö., Ş.S.A., R.G., S.E., R.C. ve S.A.,

Ulusal Seviyede Arananlar (40)

A.G., İ.C., F.D., F.Ş., S.C.T., M.T., H.D., R.D., E.T., E.Ö., U.T., S.E., M.Ö., E.U., H.A., B.B., Ş.B., M.Y., E.K., Y.İ., H.B.Y., İ.A., N.Y., Y.K., S.D., F.A., M.K., M.D., D.B., Z.Y., N.D., U.Ö., T.K., E.C.Ö., E.G., E.Y., C.K., C.T., R.S. ve U.Ö. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Kaynak: DHA-İHA

