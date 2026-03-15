BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen Gözaltına Alındı
BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Sendikadan yapılan sosyal medya paylaşımında, Türkmen’in evinde arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in evi jandarma tarafından arandı.
Hakkında gözaltı kararı verilen Türkmen'e Sırma Halı işçilerinin eyleminde yaptığı konuşmasından dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması öne sürülüyor.
"ELEKTRONİK EŞYALARINA EL KONULDU"
BİRTEK-SEN, yaptığı sosyal medya paylaşımında Türkmen'in bütün elektronik eşyalarına el konulduğu bilgisini paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
