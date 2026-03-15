KIZILELMA'dan 'Tam İsabet' Atış Testi

Bayraktar KIZILELMA, LGK-82 ve TEBER-82 mühimmatlarıyla gerçekleştirilen atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Selçuk Bayraktar, testin videosunu sosyal medyadan "tam isabet" ifadesiyle paylaştı.

Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, atış testlerine devam ediyor. KIZILELMA Roketsan ve Aselsan tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen LGK-82 ve TEBER-82 mühimmatlarıyla başarılı iki atış testi gerçekleştirdi. Testi Sosyal medya hesabından yayınlayan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "tam isabet" ifadesini kullandı.

"ÜLKEMİZE KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ise, "Milli gururumuz Bayraktar KIZILELMA'dan milli mühimmatlarla tam isabet! Savunma sanayimizin güçlü iş birliği sayesinde, harp sahasında oyun değiştirici kabiliyetleri ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz" notunu düştü.

Kaynak: İHA

