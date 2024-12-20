Kırklareli'nde Yük Treni, İşçi Servisine Çarptı: Yaralılar Var
Kırklareli'de bir yük treni, fabrika servisine çarptı. Olay yerine gelen ekipler servisi kaldırırken, kazada iki kişinin yaralandığı belirtildi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alpullu beldesinde Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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