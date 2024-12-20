Kırklareli'nde Yük Treni, İşçi Servisine Çarptı: Yaralılar Var

Kırklareli'de bir yük treni, fabrika servisine çarptı. Olay yerine gelen ekipler servisi kaldırırken, kazada iki kişinin yaralandığı belirtildi.

Son Güncelleme:
Kırklareli'nde Yük Treni, İşçi Servisine Çarptı: Yaralılar Var

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alpullu beldesinde Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

Manisa'da Tren Kazası: 2 Kardeş YaralandıManisa'da Tren Kazası: 2 Kardeş YaralandıYurttan Haberler

Tekirdağ’da tren kazası: Beton mikseri ile çarpıştı!Tekirdağ’da tren kazası: Beton mikseri ile çarpıştı!Güncel

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Merkez Bankası'ndan Yeni Sosyal Medya Hesabı Merkez Bankası'ndan Yeni Sosyal Medya Hesabı
Kızıl Goncalar’dan Flaş Transfer! Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Geliyor Kızıl Goncalar’dan Flaş Transfer! Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Geliyor
Tencereye Eklenince Lokanta Usulü Oluyor! Ezogelin Pişirirken Deneyin Tencereye Eklenince Lokanta Usulü Oluyor! Ezogelin Pişirirken Deneyin
Meteoroloji'den İl İl Uyarı: Saat Verildi, Kuvvetli Yağış Geliyor! Saat Verildi, Kuvvetli Yağış Geliyor!