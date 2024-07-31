Manisa'da Tren Kazası: 2 Kardeş Yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tren yolu kenarında duran 2 kişiye tren çarptı. Yolcu treninin çarptığı 2 kardeş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da Tren Kazası: 2 Kardeş Yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde TCDD'ye ait İzmir-Konya seferini yapan yolcu treni, Albayrak Mahallesi Hatboyu Sokak yanında Turgutlu Tren Garı'nı yaklaşık 1 kilometre geçtikten sonra tren yolu kenarında bulunan 2 kişiye çarptı. Bölgede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada trenin çarptığı Cumali Ş. (19) ile Şahin Ş. (32) yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili olarak emniyet ekipleri soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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