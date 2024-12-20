Merkez Bankası'ndan Yeni Sosyal Medya Hesabı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni sosyal medya hesabını duyurdu. Sosyal medya platformu X'ten duyurulan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) çalışanlarının akademik yayınları ile araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içerikler, TCMB Ekonomik Araştırmalar (@TCMB_Arastirma) resmi X (Twitter) hesabı üzerinden paylaşılmaya başlanmıştır." denildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, X üzerinden yeni sosyal medya hesabını duyurdu. Açıklamada, Merkez Bankası çalışanlarının akademik yayınları ile araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içeriklerin "@TCMB_Arastirma" isimli X hesabı üzerinden paylaşılmaya başlandığı belirtildi.
Açıklamda, "Bu çerçevede, TCMB resmi X (Twitter) hesapları; Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi), CentralBankofTürkiye (@CentralBank_TR), Merkezin Güncesi (@TCMBBlog) ve TCMB Ekonomik Araştırmalar'dır (@TCMB_Arastirma)." ifadesi yer aldı.
TCMB Ekonomik Araştırmalar resmi X hesabı yayında: @TCMB_Arastirma https://t.co/oEZsXe35YP pic.twitter.com/sSS3zZOGqk— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) December 19, 2024
Kaynak: Haber Merkezi
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