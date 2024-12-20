Merkez Bankası'ndan Yeni Sosyal Medya Hesabı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni sosyal medya hesabını duyurdu. Sosyal medya platformu X'ten duyurulan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) çalışanlarının akademik yayınları ile araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içerikler, TCMB Ekonomik Araştırmalar (@TCMB_Arastirma) resmi X (Twitter) hesabı üzerinden paylaşılmaya başlanmıştır." denildi.

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Merkez Bankası'ndan Yeni Sosyal Medya Hesabı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, X üzerinden yeni sosyal medya hesabını duyurdu. Açıklamada, Merkez Bankası çalışanlarının akademik yayınları ile araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içeriklerin "@TCMB_Arastirma" isimli X hesabı üzerinden paylaşılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamda, "Bu çerçevede, TCMB resmi X (Twitter) hesapları; Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi), CentralBankofTürkiye (@CentralBank_TR), Merkezin Güncesi (@TCMBBlog) ve TCMB Ekonomik Araştırmalar'dır (@TCMB_Arastirma)." ifadesi yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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