Kırklareli’de Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı

Kırklareli’de jandarma ekiplerince kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

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Kırklareli’de Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı

Kırklareli’de jandarma ekipleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda; 68 gram kubar esrar, 725 uyuşturucu hap, 55 gram metamfetamin, 9 gram kenevir tohumu, 4 kök skunk, 2 gram bonzai, ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 tabanca ve 5 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 32 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 32 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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