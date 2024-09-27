Kontrolden Çıkan Otomobil Duvara Çarptı: Sürücü Yaralı

Mudurnu-Bolu karayolunda Nevzat A. yönetimindeki otomobil kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan taş duvara çarptı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Nevzat A., Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA