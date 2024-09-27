Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Kamyonet Takla Attı!

Nevşehir’de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla attı. Kazada kamyonetin sürücüsü yaralandı.

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Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Kamyonet Takla Attı!

Nevşehir - Aksaray Karayolu'nda kamyonetin sürücüsü Muhsin K. direksiyon hakimiyetini kaybedince, önce orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet şarampole savrularak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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