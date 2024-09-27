LPG'li Otomobil Alevlere Teslim Oldu!

Antalya’nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6157 Sokak üzerinde saat 14.30 sıralarında seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Araçtan dumanlar çıktığını gören araç sürücüsü Reşit Demirci, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Aracın LPG’li olması nedeniyle büyük panik yaşadığını belirten araç sahibi Reşit Demirci, “Araçtan duman çıkmaya başladı, hemen kenara çektim. Araçta tüp olduğu için korktum çıktım. Yangın tüpü de vardı ama aklıma gelmedi. İtfaiyeye telefon ettik geldiler söndürdüler” dedi.

Kaynak: İHA