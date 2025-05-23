Kırıkkale'de 7 Bin 280 Tane Makaron Ele Geçirildi
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 7 bin 280 adet dolu makaron ele geçirildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ürün sevkiyatlarını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan operasyonda, A.D. isimli şüpheli şahsın adına gönderilen kargo kolisinde arama gerçekleştirildi. Aramada, 7 bin 280 adet içi dolu makaron ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA