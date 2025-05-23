Kırıkkale'de 7 Bin 280 Tane Makaron Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 7 bin 280 adet dolu makaron ele geçirildi.

Kırıkkale'de 7 Bin 280 Tane Makaron Ele Geçirildi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ürün sevkiyatlarını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda, A.D. isimli şüpheli şahsın adına gönderilen kargo kolisinde arama gerçekleştirildi. Aramada, 7 bin 280 adet içi dolu makaron ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Osmaniye'de 5 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı Osmaniye'de 5 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
Kuaför, Lokanta, Düğün Salonu... Esnaflardan Telif Hakkı Talep Edilmesi Meclis Gündeminde Kuaför, Lokanta, Düğün Salonu... Esnaflardan Telif Hakkı Talep Edilmesi Meclis Gündeminde
Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Geri Sayım Başladı, Artık Çalışmayacak Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Geri Sayım Başladı, Artık Çalışmayacak
FBI'dan iPhone ve Android Kullanıcılarına Kritik Uyarı! Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Şaşırttı FBI'dan iPhone ve Android Kullanıcılarına Kritik Uyarı! Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
En Düşük Emekli Maaşı ve Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak Mı? İşte Kulislerde Konuşulanlar... En Düşük Emekli Maaşı ve Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak Mı?
İşinden İstifa Etti, Evini Kiraya Verip Memlekete Döndü! Kurduğu İşle Köşeyi Döndü İşinden İstifa Etti, Evini Kiraya Verip Memlekete Döndü! Kurduğu İşle Köşeyi Döndü
Büyük Hasat Başladı! Tarlada 6 Lira, Markette 40 Lira Büyük Hasat Başladı! Tarlada 6 Lira, Markette 40 Lira
Türkiye'nin Vergi Rekortmeni Şirket İflasın Eşiğinde: Ekonomik Kriz Bir Devi Daha Yuttu Türkiye'nin Vergi Rekortmeni Şirket İflasın Eşiğinde: Ekonomik Kriz Bir Devi Daha Yuttu
SGK 81 İlde Düğmeye Bastı: O Ödemelerin Hepsini Durduruyor SGK 81 İlde Düğmeye Bastı: O Ödemelerin Hepsini Durduruyor