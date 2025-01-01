Kırıkkale'de 3 Araç Birbirine Girdi: 6 Yaralı

Kırıkkale'de 3 araç trafik kazasına karıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

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Kırıkkale'de 3 Araç Birbirine Girdi: 6 Yaralı

Kırıkkale'de M.Ç. idaresindeki 71 ACU 732 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Terminal Köprülü Kavşağı'nda buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Bu sırada arkadan gelen A.P'nin kullandığı 06 EPP 930 plakalı otomobil ve H.G. yönetimindeki 71 S 0295 plakalı minibüs de kaza yapan otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.P. ile minibüsteki K.Y, G.A, Ö.A, E.K. ve Ö.B. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan buzlanma nedeniyle polis ekipleri bulvarın merkez istikametini bir süre trafiğe kapattı.

Kaza Sonrası Birbirlerine Girdiler: 11 GözaltıKaza Sonrası Birbirlerine Girdiler: 11 GözaltıGüncel

Kaynak: AA

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