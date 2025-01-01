Sır Cinayet 43 Yıl Sonra Çözüldü! Tam 3 Kez Sorgulandı, O Sistemde Yakayı Ele Verdi

ABD’nin Ohio eyaletinde 29 Nisan 1981’de 18 yaşındaki Debra Lee Miller, evinde bir fırın ızgarasıyla dövülerek öldürüldü. Garson olarak çalışan genç kızın cinayetine ilişkin ilk deliller, genç kızın üst kat komşusu 26 yaşındaki James Vanest’i işaret etse de yeterli delil bulunamadığı için Vanest, şüpheli olarak görülemedi. Dava yıllarca aydınlatılamadı.

DNA ANALİZLERİ DEVREYE GİRDİ

Debra Lee Miller’in sır ölümüne ilişkin dava, 2021’de yeniden açıldı. Davanın inceleme sürecinde bu kez ileri teknolojiyle yapılan DNA analizleri ve adli inceleme teknikleri kullanıldı.

18 yaşındaki genç kızın komşusu Vanest, 2021 yılında bir kez daha sorgulandı. 43 yıldır çözülemeyen dava, yeniden şekillendi.

YILLARCA 3 KEZ SORGULANDI

Komşu Vanest, yıllar önceki ifadesinde yalan söylediğini itiraf etti. 2024 yılında yeniden sorgulanmak istenen Vanest, sorguyu reddederek devreye avukatını koydu.

KEFALETLE SERBEST KALDI, ÇATIŞMADA ÖLDÜ

Bir süre sonra evini satarak, bir kamyonet ve römork alan Vanest’in West Virginia’ya gittiği öğrenildi. Vanest burada gözaltına alınsa da bir süre sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Hakkında ‘silah’ davası açılan Vanest, 18 Kasım’da North Canton’daki bir motelde bulundu, polisle çıkan çatışmada ise hayatını kaybetti.

Polis, genç kızın James Vanest adlı şüpheli tarafından öldürüldüğünü ve DNA analiziyle Vanest'in Miller'ın öldürülmesiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi