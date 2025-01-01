Gizemli Kayboluş... 2 Yıl Her Yerde Eşini Aradı, Google Haritalar Acı Gerçeği Ortaya Çıkardı

Marcel Taret, Alzheimer hastası eşi 83 yaşındaki Paulette Landrieux'nun tek bakıcısıydı. Paulette, yemek yemeyi veya ilaçlarını zamanında almayı hatırlamakta zorlanıyordu. Bazen tek başına dışarı çıkan kadını, eşi Marcel bulup eve getiriyordu. 2 Kasım 2020'de Marcel, çamaşır asmak için karısını birkaç dakika yalnız bırakmıştı, ancak geri döndüğünde Paulette’i bulamıyordu.

KARISINDAN HİÇBİR İZ BULAMADI

Marcel, karısını aramak için evi didik didik aradı, komşularına sordu, ancak Paulette’den hiçbir iz bulamadı. Ardından polis ve kurtarma ekipleri devreye girdi, ancak günler geçtikçe Paulette’in kayboluşu gizemini korudu. Marcel, karısının kaybolduğunu kabul etmek zorunda kaldı ve yıllarca ne olduğuna dair bir açıklama bulamadı.

GİZEMLİ KAYBOLUŞ İKİ YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

İki yıl sonra, inanılmaz bir tesadüf Paulette’in kayboluşunun sırrını çözdü. Google Haritalar’ın Street View kamerası, 2020 yılının kaybolduğu günü kaydetmişti. Marcel’in komşusu, sokağın fotoğraflarına bakarak Paulette’in kaybolduğu yolun izini sürdü. Fotoğraflarda, Paulette’in evinden uzaklaşıp sokağın karşısına doğru yürüdüğü ve Marcel’in çamaşırları asarken arka planda yer aldığı görülüyordu.

MAHSUR KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Araştırmalar, Paulette’in gittiği yolun sonunda dikenli bir çalılıkta mahsur kaldığını ortaya koydu. Bir süre orada kalan Paulette, kimseyle iletişim kuramadan çalıların arasında hayatını kaybetmişti. Marcel, yıllarca karısının kayboluşunu anlamadan yaşamak zorunda kalmıştı, ancak Google Haritalar sayesinde aradan iki yıl geçtikten sonra gerçeğe ulaşıldı.