İki Ülke Daha Schengen Bölgesine Katıldı

Bulgaristan ve Romanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e katılması yönünde alınan karar, yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi. Bu gelişmeyle birlikte Schengen bölgesine dahil edilen ülke sayısı 29’a yükseldi.

İki Ülke Daha Schengen Bölgesine Katıldı

AB Konseyi tarafından 12 Aralık 2024'te alınan karar uyarınca Bulgaristan ve Romanya bugün itibarıyla Schengen'e fiilen dahil oldu.

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UZLAŞMA ZAMAN ALMIŞTI

İki ülkenin AB'nin serbest seyahat bölgesine katılımı konusunda üye ülkelerin uzlaşması zaman almıştı.

Son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılan iki ülke, önce 31 Mart 2024'te denizden ve havadan Schengen'e dahil edilmişti.

Avusturya'nın göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle aldığı veto kararını geri çekmesiyle iki ülkenin önündeki engel de kalkmıştı.

Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu. AB Komisyonu, Sofya ve Bükreş'in Schengen'e dahil olması yönünde 2011'de görüş bildirmişti.

İki Ülke Daha Schengen Bölgesine Katıldı - Resim : 2

SCHENGEN BÖLGESİ ÜLKELERİ HANGİLERİ?

Schengen bölgesi, AB üyeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Romanya'ya ek olarak, Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre olmak üzere 29 ülkeyi kapsıyor.

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Kaynak: AA

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