Dünyada Yeni Yıl Coşkusu: Kutlamalar Başladı, İşte 2025'e Giren İlk Ülkeler

2025 yılına giren ilk ülke 'Christmas Adası' (Noel Adası) olarak da bilinen Kiritimati oldu. Ada ülkesi yeni yıla yerel saatle 00.00'da (TSİ ile 13.00) girdi. Pasifik’teki ada ülkesi Yeni Zelanda, TSİ 14.00'te 2025'e girdi. Yeni yıl, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentlerinde havai fişek gösterileriyle karşılandı.

AVUSTRALYA

Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya, TSİ 16.00'da 2025'e girdi. Avustralya 2025 yılına, Sidney'de düzenlenen havai fişek gösterisiyle merhaba dedi. Bir milyondan fazla kişinin izlediği gösteri, Sidney Liman Köprüsü'nün üzerinde gökyüzünü aydınlattı.

Kutlamalar öncesinde pop yıldızı Robbie Williams'ın öncülüğünde şarkılar söylenirken, kutlamalar sırasında yerli halklar için de törenler ve performanslar düzenlendi.

JAPONYA VE GÜNEY KORE

Doğu Asya ülkeleri Japonya ve Güney Kore yeni yıla başkentlerde yapılan havai fişek gösterileriyle girdi. Tokyo ve Seul'de düzenlenen havai fişek gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Seul Büyükşehir Belediyesi, bu sene yeni yıl kutlamasında 29 Aralık’ta yaşanan uçak kazası nedeniyle yıllık çan gösterisi düzenlemedi. Ülkenin en ölümcül uçak kazası olarak tarihe geçen olayda, 4'ü mürettebat olmak üzere 179 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kabin görevlisi ise yaralı olarak kurtulmuştu.